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Зосередились на фермерах: москва активізувала механізми примусової мобілізації на окупованих територіях - ГУР

Зосередились на фермерах: москва активізувала механізми примусової мобілізації на окупованих територіях - ГУР

Київ • УНН

 • 31249 перегляди

Росія посилює примусову мобілізацію в окупованих Херсоні та Запоріжжі, орієнтуючись на фермерів для поповнення втрат у військах. Невиконання вимог загрожує штрафами та примусовим призовом до армії.

москва активізувала механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей. Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

російські окупанти усіма способами намагаються покрити  втрати свої військ чоловіками, які залишились на поневолених територіях. Зокрема, москва активізувала механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей. Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, у випадку невиконання директиви сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери будуть каратись штрафами у 400 тисяч рублів (близько 4500 доларів), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення від участі у війні проти України в лавах армії держави-агресора росії.

Ультиматуми, погрози та репресії щодо населення, яке залишається на поневолених українських землях ― системна злочинна політика москви, зазначили у ГУР.

"Активізація примусової мобілізації, до якої нині вдаються росіяни на тимчасово окупованих територіях України, спричинена необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення. Оскільки кремлівські "технологи" наразі вважають за неможливе оголосити   масштабну хвилю мобілізації на росії, аби не погіршувати соціальний фон перед так званими "виборами путіна", чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску", - зазначають розвідники.

У ГУР додають, що під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких москва так само заганяє до окупаційного війська.

Антоніна Туманова

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