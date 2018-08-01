Сорокалетняя женщина во Львовской области бросилась под поезд

КИЕВ. 1 августа. УНН. Вчера, 31 июля, в 23:23 на перегоне "Песочный-Николаев" маневровый поезд переехал неизвестную женщину в возрасте около 40-45 лет, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".