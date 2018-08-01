Сорокарічна жінка на Львівщині кинулася під поїзд

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вчора, 31 липня, о 23:23 на перегоні “Пісочна-Миколаїв” маневровий поїзд переїхав невідому жінку віком близько 40-45 років, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

"Особу загиблої жінки встановлюють. Тіло скеровано в морг Миколаївської ЦРЛ. Попередня кваліфікація події ГУ НП у Львівській області “самогубство”. Затримки руху потягів не було", - йдеться у повідомленні.

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Обставини події встановлюються.

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