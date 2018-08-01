Сорокарічна жінка на Львівщині кинулася під поїзд

"Особу загиблої жінки встановлюють. Тіло скеровано в морг Миколаївської ЦРЛ. Попередня кваліфікація події ГУ НП у Львівській області “самогубство”. Затримки руху потягів не було", - йдеться у повідомленні.

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Обставини події встановлюються.