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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136377 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144121 просмотра

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Сорок семь очков лидера "Голден Стэйт" не спасли команду от второго поражения в финале НБА

Киев  •  УНН

 • 9269 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. "Голден Стэйт Уорриорз" потерпел домашнее поражение в третьей игре финальной серии НБА против "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.

Несмотря на бенефис защитника Стивена Карри (набрал 17 очков) его коллектив ушел на первый перерыв в роли догоняющих - 29:36. В следующем промежутке канадцы оторвались на расстояние в 14 очков, но голевая засуха в течение 5 минут помогла "воинам" подобраться в счете - 52:60.

Во второй части баталии действующим чемпионам так и не удалось наверстать упущенное - 109:123.

Отметим, что "ГСВ" играл без двух лидеров - Кевин Дюрант и Клея Томпсона, которые пропускали матч из-за травмы.

Примечательно, что лидер команды с "Золотого штата" Карри обновил персональный рекорд карьеру в матчах плей-офф - 47 очков.

Добавим, счет в серии стал 2:1 в пользу "Рэпторс", а следующее противостояние пройдет также на паркете "Варриорз".

Украинские Национальные Новости

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