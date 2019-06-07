Сорок сім очок лідера "Голден Стейт" не врятували команду від другої поразки у фіналі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. "Голден Стейт Ворріорс" зазнав домашньої поразки у третій грі фінальної серії НБА проти "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.
Попри бенефіс захисника Стівена Каррі (набрав 17 очок) його колектив пішов на першу перерву в ролі тих, хто наздоганяє – 29:36. У наступному проміжку канадці відірвалися на відстань в 14 очок, але гольова засуха протягом 5 хвилин допомогла "воїнам" підібратися у рахунку – 52:60.
У другій частині баталії чинним чемпіонам так і не вдалося наздогнати втрачене – 109:123.
Відзначимо, що "ГСВ" грав без двох лідерів – Кевіна Дюранта та Клея Томпсона, які пропускали матч через травми.
Примітно, що лідер команди із "Золотого штату" Каррі оновив персональний рекорд кар'єру в матчах плей-оф – 47 очок.
Додамо, рахунок у серії став 2:1 на користь "Репторс", а наступне протистояння пройде також на паркеті "Ворріорс".