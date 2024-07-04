Сообщено о подозрении: Пьяный мужчина напал на охранника и завладел автомобилем

Полиция сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию фермерского хозяйства, избил охранника и похитил грузовик с четырьмя 4 зерна. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Полицейские Киевщины сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию фермерского хозяйства, избил охранника и похитил грузовой автомобиль.

К правоохранителям обратился руководитель фермерского хозяйства, сообщив, что неизвестный мужчина проник на территорию хозяйства, напал на охранника и похитил грузовой автомобиль, загруженный четырьмя тоннами зерна.

Следователи установили, что правонарушитель проник на территорию через ворота, зашел в надзорное помещение и начал бить охранника. Впоследствии он направился в гаражное помещение, открыл пассажирскую дверь, завел автомобиль и, повредив забор, выехал с территории хозяйства.

По факту незаконного завладения транспортным средством, соединенном с насилием, не опасным для жизни потерпевшего, совершенном с проникновением в хранилища, следователи сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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