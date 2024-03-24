Сообщение о бомбе на борту самолета в "шереметьево" оказалось шуткой со стороны пассажирки - росСМИ

Пассажирка самолета в московском "шереметьеве" солгала про бомбу в своем рюкзаке. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что фраза о взрывчатке в рюкзаке оказалась "шуткой". Пассажирка увидела, что стюардесса говорила с кем-то по телефону, когда пассажиры поднимались на борь. Она сказала ей: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь".

После этого экипаж вызвал полицию. Пассажирку задержали.

Напомним

Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.

Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"