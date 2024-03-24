СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  34027 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  107560 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  188443 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  174796 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  174782 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  171830 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140137 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  305481 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127298 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138308 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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20 марта 2024, 10:44  •  320163 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  414157 просмотра

СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.

Новости Мира •   •  12492 просмотра
СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин провел день в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны, обсудив оборонную ситуацию и основные потребности.

Война •   •  16432 просмотра
Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны

российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия - британская разведка

россия продолжает строить железную дорогу на оккупированных украинских территориях до Крыма, но она проходит через районы, уязвимые для украинских ударов с большого расстояния, говорится в отчете британской разведки.

Война •   •  17717 просмотра
российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия - британская разведка

Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер

Служба безопасности Украины обнаружила сына военнослужащего среди координаторов нападений в Одесской области, несмотря на то, что его отец служит на фронте и был ранен на войне.

Война •   •  18749 просмотра
Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер

В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова

Военная разведка подготовилась к обороне Харькова, доставив в город оружие и боеприпасы до начала вторжения, создав тайники и вооружив местных добровольцев, численность которых превысила все ожидания.

Война •   •  19237 просмотра
В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова

россияне набирают "ветеранов" на госслужбу на оккупированные территории - Центр нацсопротивления

россияне вербуют "ветеранов" для работы в оккупационных администрациях на временно оккупированных территориях Украины, обещая им трудоустройство. Тем самым, они меняют демографический состав регионов.

Война •   •  20398 просмотра
россияне набирают "ветеранов" на госслужбу на оккупированные территории - Центр нацсопротивления

В оккупированном Крыму взрывы в районе нефтебазы в Гвардейском - Минэнерго

На захваченной российскими оккупантами нефтебазе возле села Гвардейское в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар.

Война •   •  22407 просмотра
В оккупированном Крыму взрывы в районе нефтебазы в Гвардейском - Минэнерго

Утренняя ракетная атака рф: повреждены объекты "Нафтогаза" на западе

Утренняя ракетная атака россии повредила объекты Нафтогаза на западе Украины.

Война •   •  23605 просмотра
Утренняя ракетная атака рф: повреждены объекты "Нафтогаза" на западе

Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света

В Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов, при этом объекты критической инфраструктуры запитаны.

Война •   •  23396 просмотра
Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света

Пограничники показали, как сбивали "шахеды" над Днепропетровской областью

Пограничники сбили 5 иранских "шахедов" во время ночной атаки над Днепропетровской областью Украины.

Война •   •  24393 просмотра
Пограничники показали, как сбивали "шахеды" над Днепропетровской областью