СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

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Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.
Обсудили оборонную ситуацию: глава Херсонской ОГА провел день с бригадой теробороны
Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин провел день в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны, обсудив оборонную ситуацию и основные потребности.
российская железная дорога в оккупированном Приазовье будет уязвимой для украинского оружия - британская разведка
россия продолжает строить железную дорогу на оккупированных украинских территориях до Крыма, но она проходит через районы, уязвимые для украинских ударов с большого расстояния, говорится в отчете британской разведки.
Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер
Служба безопасности Украины обнаружила сына военнослужащего среди координаторов нападений в Одесской области, несмотря на то, что его отец служит на фронте и был ранен на войне.
В ГУР рассказали, как военная разведка готовилась к обороне Харькова
Военная разведка подготовилась к обороне Харькова, доставив в город оружие и боеприпасы до начала вторжения, создав тайники и вооружив местных добровольцев, численность которых превысила все ожидания.
россияне набирают "ветеранов" на госслужбу на оккупированные территории - Центр нацсопротивления
россияне вербуют "ветеранов" для работы в оккупационных администрациях на временно оккупированных территориях Украины, обещая им трудоустройство. Тем самым, они меняют демографический состав регионов.
В оккупированном Крыму взрывы в районе нефтебазы в Гвардейском - Минэнерго
На захваченной российскими оккупантами нефтебазе возле села Гвардейское в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар.
Утренняя ракетная атака рф: повреждены объекты "Нафтогаза" на западе
Утренняя ракетная атака россии повредила объекты Нафтогаза на западе Украины.
Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света
В Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов, при этом объекты критической инфраструктуры запитаны.
Пограничники показали, как сбивали "шахеды" над Днепропетровской областью
Пограничники сбили 5 иранских "шахедов" во время ночной атаки над Днепропетровской областью Украины.