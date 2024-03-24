СМИ сообщили об угрозе бомбы на борту самолета в московском "шереметьево"

В москве в аэропорту "Шереметьево" задерживают рейс в Ереван из-за того, что одна из пассажирок могла пронести бомбу. Об этом пишут российские паблики, передает УНН.

Детали

В российском аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в ее портфеле бомба. Об этом стало известно, когда она уже зашла на борт самолета. По данным пабликов, когда женщина поднялась на борт самолета Boeing 737-800, вылетающего в Ереван, она рассказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

Напуганные пассажиры рассказывают, что пассажирка кричит и ведет себя неадекватно.

Известно, что рейс, который должен был вылететь в 14:30, задержали на час и вызвали на место экстренные службы.

NYT: официальные лица США подтвердили: за терактом в Москве стоит ИГИЛ