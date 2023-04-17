Солнечное затмение и ретроградный Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 апреля

20 апреля произойдет важное астрологическое событие – затмение Солнца. А с 21 апреля Меркурий будет ретроградный.

«Это достаточно сложная неделя, особенно для здоровья. Особое внимание необходимо уделить сердечно-сосудистую системе. Вас могут поджидать слабость, недостаток сил. Также не стоит начинать важные дела, делать крупные покупки. Необходимо больше отдыхать, уделять время родным, не спешить на дорогах и в принятиях решений», - пояснила астролог.

ОВЕН

Поскольку 20 апреля произойдет солнечное затмение в 30 градусе Овна, именно на вас оно окажет максимальное влияние (особенно на тех, кто родился с 17 по 21 апреля). Это значит, что к этой неделе нужно отнестись максимально ответственно – ваши мысли, слова и поступки заложат события на ближайшие полгода. Вам необходимо сохранять спокойствие, гармонию с собой и миром, и тогда вы сможете получить отличный результат на продолжительный период. С ответственностью отнеситесь ко всем вашим делам и поступкам.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя заставит вас максимально погрузится в свой внутренний мир, прислушаться к себе. Возникнет желание уединиться, заняться психологией или духовными знаниями. Так может повлиять на вас затмение Солнца. Именно на этой неделе к вам могут прийти оригинальные идеи и планы. Запишите их в момент затмения утром 20 апреля, и они обязательно сбудутся. Вероятно, у вас появятся возможности поехать в дальнюю дорогу, но вам лучше отказаться, так как путешествия на этой недели могут быть небезопасны.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе к вам будут приходит много новых предложений и идей. Помните, что сейчас не стоит начинать новое и договариваться о важном в связи с солнечным затмением. Постарайтесь сконцентрироваться на начатом, продолжайте спокойно, без излишних негативных эмоций, работать над своими проектами. Материально неделя обещает быть достаточно хорошей. Также, неожиданно для вас именно сейчас могут вскрыться тайны.

РАК

Именно на этой неделе у вас может возникнуть неистовое желание что-то кардинально изменить в своей жизни, особенно в ваших достижениях. Но вам не стоит это делать сейчас. Помеха этому солнечное затмение. Сейчас не время для перемен. Будьте осторожны в принятии решений, особенно если вы руководитель. Отложите важные дела. Вам стоит свои планы и мечты записать в момент затмения утром 20 апреля, и они обязательно сбудутся. Поберегите свои силы. На этой неделе вы сможете встретить своих старых друзей и знакомых.

ЛЕВ

У нас на этой неделе может возникнуть сильное желание бросить все и уехать – это так повлияет на вас солнечное затмение. Но сейчас не время для перемен. Хоть вся неделя будет заполнена важными встречами и делами, постарайтесь их по возможности перенести. Если вы не можете их отложить на потом, отнеситесь к ним с большой ответственностью. Найдите время для себя, для отдыха и уделите время своим родным и любимым.

ДЕВА

На этой недели у вас могут возникнуть острые и неотложные ситуации. Помните, что на этой неделе будет солнечное затмение и по возможности уходите от важных решений. Особенно не стоит решать вопросы конфликтным путем, иначе вы на полгода заложите негативную программу. Отнеситесь ко всему спокойно, доделывайте важные дела. Больше проводите время с вашими друзьями и любимыми людьми.

ВЕСЫ

На этой неделе особенно сложно вам будет поддерживать равновесие в различных ситуациях. Возникнет желание конфликтовать и отстаивать свою точку зрения. Именно так на вас может повлиять солнечное затмение. Вам нужно помнить, что это ответственный период. Поэтому следите за своими мыслями, эмоциями и поступками. Не пускайте негатив в вашу жизнь и тогда вы заложите прекрасную программу на полгода. Если у вас напряженные отношения с вашей второй половинкой, именно сейчас может быть обострение. Ваша агрессия подведет к разрыву отношений, поэтому стоит бережно отнестись к своим любимым.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе вы завязнете в решении насущных вопросов и в работе. Именно сейчас может быть пик напряжения и усталости, что может привести к эмоциональному взрыву и плохому самочувствию. Именно так на вас может повлиять затмение солнца. Поэтому сбросьте с себя на этой неделе все важные дела, делайте все вполсилы, берегите себя и свое здоровье. Ваше спокойствие и гармония с собой и окружением заложит прекрасные возможности на ближайшие полгода.

СТРЕЛЕЦ

Солнечное затмение, которое произойдет на этой неделе может поднять все ваши амбиции, ваше желание быть замеченным и услышанным всеми. Это может привести к конфликту как с собой, так и с окружающими. Но, будьте осторожны с негативными эмоциями. Отложите все важные вопросы и дела. Будьте в гармонии с собой и миром. Тогда вы заложите позитивную программу на долгое время, благодаря этому периоду. Не делайте больших нагрузок в спорте. Следите за сердечно-сосудистой системой.

КОЗЕРОГ

На этой неделе, в связи с солнечным затмением, вы можете ощущать усталость, нехватку сил и желание уединиться. Постарайтесь отдохнуть, но обязательно делайте все с позитивными эмоциями, сохраняйте внутреннюю гармонию. Тогда вы заложите позитивную программу на долгий период. Не стоит сейчас заниматься вопросами купли и продажи недвижимости или чего-либо крупного, отложите важные дела. Найдите время для духовного развития и помощи своим родным и близким.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе могут прийти интересные идеи и важные встречи. Но в связи с солнечным затмением стоит отложить, по возможности, важные встречи и дела. А вот ваши идеи и мечты стоит прописать в момент затмения утром 20 апреля, и тогда они обязательно сбудутся. Будьте внимательны к своим мыслям и словам – именно они будут закладывать программу на долгий период. Находитесь в позитиве. На этой неделе может быть непредвиденные знакомства с людьми, которые повлияют на ваше будущее.

РЫБЫ

Эта неделя может принести вам интересные предложения в бизнесе. Но, в связи с солнечным затмением, стоит отложить их на другой период. Воздержитесь, по возможности, от принятия важных решений, от вложений денег в бизнес и тем более от кредитов и долгов, так как это приведет к большим осложнениям в будущем. Постарайтесь не перенагружать себя, быть в хорошем расположении духа и прописать ваши важные планы и мечты в момент затмения утром 20 апреля. Это заложить прекрасную программу на полгода. Вам стоит обратить особое внимание на ваше окружение – возможно пришло время его пересмотреть.