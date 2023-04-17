Сонячне затемнення та ретроградний Меркурій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 – 23 квітня

20 квітня відбудеться важлива астрологічна подія – затемнення Сонця. А з 21 квітня Меркурій буде ретроградний.

«Це досить складний тиждень, особливо для здоров'я. Особливу увагу необхідно приділити серцево-судинній системі. На вас можуть чекати слабкість, брак сил. Також не варто починати важливі справи, робити великі покупки. Необхідно більше відпочивати, приділяти час рідним, не поспішати на дорогах і в ухваленні рішень», - пояснила астролог.

ОВЕН

Оскільки 20 квітня відбудеться сонячне затемнення в 30 градусі Овна, саме на вас воно матиме максимальний вплив (особливо на тих, хто народився з 17 по 21 квітня). Це означає, що до цього тижня потрібно поставитися максимально відповідально – ваші думки, слова і вчинки закладуть події на найближчі пів року. Вам необхідно зберігати спокій, гармонію із собою і світом, і тоді ви зможете отримати відмінний результат на тривалий період. З відповідальністю поставтеся до всіх ваших справ і вчинків.

ТЕЛЕЦЬ

Цей тиждень змусить вас максимально зануритися у свій внутрішній світ, прислухатися до себе. Виникне бажання усамітнитися, зайнятися психологією або духовними знаннями. Так може вплинути на вас затемнення Сонця. Саме цього тижня до вас можуть прийти оригінальні ідеї та плани. Запишіть їх у момент затемнення вранці 20 квітня, і вони обов'язково збудуться. Імовірно, у вас з'являться можливості поїхати в далеку дорогу, але вам краще відмовитися, оскільки подорожі цього тижня можуть бути небезпечними.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня до вас буде надходити багато нових пропозицій та ідей. Пам'ятайте, що зараз не варто починати нове і домовлятися про важливе у зв'язку із сонячним затемненням. Постарайтеся сконцентруватися на розпочатому, продовжуйте спокійно, без зайвих негативних емоцій, працювати над своїми проєктами. Матеріально тиждень обіцяє бути досить хорошим. Також, несподівано для вас саме зараз можуть розкритися таємниці.

РАК

Саме цього тижня у вас може виникнути несамовите бажання щось кардинально змінити у своєму житті, особливо у ваших досягненнях. Але вам не варто це робити зараз. Завада цьому сонячне затемнення. Зараз не час для змін. Будьте обережні в ухваленні рішень, особливо якщо ви керівник. Відкладіть важливі справи. Вам варто свої плани і мрії записати в момент затемнення вранці 20 квітня, і вони обов'язково збудуться. Побережіть свої сили. Цього тижня ви зможете зустріти своїх старих друзів і знайомих.

ЛЕВ

У нас цього тижня може виникнути сильне бажання кинути все і поїхати – це так вплине на вас сонячне затемнення. Але зараз не час для змін. Хоч весь тиждень буде заповнений важливими зустрічами і справами, постарайтеся їх за можливості перенести. Якщо ви не можете їх відкласти на потім, поставтеся до них із великою відповідальністю. Знайдіть час для себе, для відпочинку і приділіть час своїм рідним і коханим.

ДІВА

На цьому тижні у вас можуть виникнути гострі та невідкладні ситуації. Пам'ятайте, що цього тижня буде сонячне затемнення і по можливості уникайте важливих рішень. Особливо не варто вирішувати питання конфліктним шляхом, інакше ви на пів року закладете негативну програму. Поставтеся до всього спокійно, доробляйте важливі справи. Більше проводьте час з вашими друзями та коханими людьми.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня особливо складно вам підтримуватиме рівновагу в різних ситуаціях. Виникне бажання конфліктувати та відстоювати свою точку зору. Саме так на вас може вплинути сонячне затемнення. Вам слід пам'ятати, що це відповідальний період. Тому слідкуйте за своїми думками, емоціями та вчинками. Не пускайте негатив у ваше життя і тоді ви закладете чудову програму на пів року. Якщо у вас напружені стосунки із вашою другою половинкою, саме зараз може бути загострення. Ваша агресія підведе до розриву стосунків, тому варто дбайливо поставитися до своїх коханих.

СКОРПІОНИ

Цього тижня ви загрузнете у вирішенні нагальних питань та в роботі. Саме зараз може бути пік напруги та втоми, що може призвести до емоційного вибуху та поганого самопочуття. Саме так на вас може вплинути затемнення Сонця. Тому скиньте з себе на цьому тижні всі важливі справи, робіть все впівсили, бережіть себе та своє здоров'я. Ваш спокій та гармонія з собою та оточенням закладе чудові можливості на найближчі пів року.

СТРІЛЕЦЬ

Сонячне затемнення, яке відбудеться цього тижня, може підняти всі ваші амбіції, ваше бажання бути поміченим і почутим усіма. Це може призвести до конфлікту як із собою, так і з оточуючими. Але будьте обережні з негативними емоціями. Відкладіть усі важливі питання та справи. Будьте в гармонії з собою та світом. Тоді ви закладете позитивну програму на тривалий час завдяки цьому періоду. Не вдавайтеся до великих навантажень у спорті. Слідкуйте за серцево-судинною системою.

КОЗЕРОГ

Цього тижня, у зв'язку із сонячним затемненням, ви можете відчувати втому, брак сил і бажання усамітнитися. Постарайтеся відпочити, але обов'язково робіть усе з позитивними емоціями, зберігайте внутрішню гармонію. Тоді ви закладете позитивну програму на тривалий період. Не варто зараз займатися питаннями купівлі та продажу нерухомості або чогось великого, відкладіть важливі справи. Знайдіть час для духовного розвитку і допомоги своїм рідним та близьким.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня можуть прийти цікаві ідеї та важливі зустрічі. Але у зв'язку із сонячним затемненням варто відкласти, по можливості, важливі зустрічі і справи. А ось ваші ідеї та мрії варто прописати в момент затемнення вранці 20 квітня, і тоді вони обов'язково збудуться. Будьте уважні до своїх думок і слів – саме вони закладатимуть програму на тривалий період. Перебувайте в позитиві. Цього тижня можуть бути непередбачувані знайомства з людьми, які вплинуть на ваше майбутнє.

РИБИ

Цей тиждень може принести вам цікаві пропозиції в бізнесі. Але, у зв'язку із сонячним затемненням, варто відкласти їх на інший період. Утримайтеся, за можливості, від ухвалення важливих рішень, від вкладень грошей у бізнес і тим більше від кредитів і боргів, оскільки це призведе до великих ускладнень у майбутньому. Постарайтеся не перенавантажувати себе, бути в гарному настрої і прописати ваші важливі плани і мрії в момент затемнення вранці 20 квітня. Це закладе прекрасну програму на пів року. Вам варто звернути особливу увагу на ваше оточення – можливо настав час його переглянути.