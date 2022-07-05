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Седьмая волна COVID-19: во Франции обнаружено более 200 тысяч новых случаев

Киев • УНН

 • 173382 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. За последние 24 часа во Франции было выявлено более 200 000 положительных случаев Covid-19, заявил во вторник, 5 июля, новый министр здравоохранения Франсуа Браун во время слушаний в Национальной ассамблее по законопроекту о «мониторинге и безопасности здоровье». Об этом УНН пишет со ссылкой на Le Monde.

Цитата

«Сейчас мы переживаем седьмую волну. Подварианты Omicron BA.4 и BA.5, ныне составляющие большинство вирусных штаммов, вызывают возрождение эпидемии по всей стране. В последние дни количество случаев увеличивается», – объяснил он.

Детали

Пик ожидается в середине лета, добавил министр.

Именно в регионе Иль-де-Франс самый высокий уровень заболеваемости: более 1200 случаев на 100 000 жителей.

Нынешний пик остается «гораздо ниже пика января», заверил министр.

По словам Франсуа Брауна, опирающегося на прогнозы ученых, пик эпидемии может быть достигнут в течение двух-трех недель.

В этом контексте новый министр здравоохранения, назначенный в понедельник, 4 июля, призвал наиболее уязвимых лиц сделать вторую повторную прививку.

Добавим

В последние дни во Франции ежедневно обнаруживают в среднем 120 000 новых случаев.

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