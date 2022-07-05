Сьома хвиля COVID-19: у Франції виявлено понад 200 тисяч нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За останні 24 години у Франції було виявлено понад 200 000 позитивних випадків Covid-19, заявив у вівторок, 5 липня, новий міністр охорони здоров'я Франсуа Браун під час слухань у Національній асамблеї з законопроекту про «моніторинг та безпеку здоров'я». Про це УНН пише з посиланням на Le Monde.
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«Зараз ми переживаємо сьому хвилю. Підваріанти Omicron BA.4 і BA.5, які нині становлять більшість вірусних штамів, викликають відродження епідемії по всій країні. В останні дні кількість випадків збільшується», – пояснив він.
Деталі
Пік очікується в середині літа, додав міністр.
Саме у регіоні Іль-де-Франс найвищий рівень захворюваності: понад 1200 випадків на 100 000 мешканців.
Цьогорічний пік залишається «набагато нижчим за пік січня», запевнив міністр.
За словами Франсуа Брауна, який спирається на прогнози вчених, пік епідемії може бути досягнутий протягом двох-трьох тижнів.
У цьому контексті новий міністр охорони здоров'я, призначений у понеділок, 4 липня, закликав найбільш вразливих осіб зробити друге повторне щеплення.
Додамо
Останніми днями у Франції щодня виявляють у середньому 120 000 нових випадків.
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