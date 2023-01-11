Соледар не под контролем россиян - спикер Восточной группировки войск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый "Суспільне", пишет УНН.
Цитата
"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите", — сказал Череватый.
Дополнение
Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что пригожин не в Соледарских шахтах, сравнив фото соляных шахт с тем, на котором пригожин.