Соледар не под контролем россиян - спикер Восточной группировки войск

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"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите", — сказал Череватый.

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Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что пригожин не в Соледарских шахтах, сравнив фото соляных шахт с тем, на котором пригожин.