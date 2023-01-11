Соледар не під контролем росіян - речник Східного угрупування військ

Цитата

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав Череватий.

Доповнення

Уночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що пригожин не в Соледарських шахтах, порівнявши фото соляних шахт з тим, на якому пригожин.