Соледар не під контролем росіян - речник Східного угрупування військ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Заяви російських військових про захоплення Соледара на Донеччині не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий Суспільному, пише УНН.
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"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав Череватий.
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Уночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що пригожин не в Соледарських шахтах, порівнявши фото соляних шахт з тим, на якому пригожин.