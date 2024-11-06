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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Солдаты КНДР понесли значительные потери во время первого боя ВСУ - NYT

Солдаты КНДР понесли значительные потери во время первого боя ВСУ - NYT

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02:21 • 315 просмотра

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Северокорейские военные вместе с 810-й бригадой рф понесли значительные потери в первом столкновении с ВСУ. По данным американского чиновника, бои были ограниченными и разведывательного характера.

Военные КНДР, вместе с российской 810-й отдельной бригадой морской пехоты, понесли значительные потери в первом столкновении с украинскими силами. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам украинского чиновника, на которого ссылается NYT, боевые действия были ограниченными и, вероятно, направленными на выявление слабых мест в украинской обороне. 

Он отметил, что северокорейские военные действовали вместе с 810-й отдельной бригадой морской пехоты России. Точное время этих боев остается неизвестным, и никаких деталей о потерях украинский чиновник не предоставил. В то же время американский чиновник сообщил, что значительное количество северокорейских военных погибло.

Напомним 

Ранее, Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между Вооруженными силами Украины и северокорейскими солдатами в Курской области России уже состоялись первые столкновения, но пока они были «маломасштабными». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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