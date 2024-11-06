Солдаты КНДР понесли значительные потери во время первого боя ВСУ - NYT

Военные КНДР, вместе с российской 810-й отдельной бригадой морской пехоты, понесли значительные потери в первом столкновении с украинскими силами. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам украинского чиновника, на которого ссылается NYT, боевые действия были ограниченными и, вероятно, направленными на выявление слабых мест в украинской обороне.

Он отметил, что северокорейские военные действовали вместе с 810-й отдельной бригадой морской пехоты России. Точное время этих боев остается неизвестным, и никаких деталей о потерях украинский чиновник не предоставил. В то же время американский чиновник сообщил, что значительное количество северокорейских военных погибло.

Напомним

Ранее, Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что между Вооруженными силами Украины и северокорейскими солдатами в Курской области России уже состоялись первые столкновения, но пока они были «маломасштабными».