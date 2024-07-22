Сокращение вакантных должностей в ГНС не добавит эффективности работе налоговиков - нардеп

Сокращение вакантных должностей в Государственной налоговой службе не приведет к более качественной работе ГНС. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Детали

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство приняло решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3.3 тыс. человек). По его словам, это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управление налоговыми органами. Гетманцев отметил, что за счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится.

Однако, по мнению экспертов, сокращение вероятно коснется вакантных должностей в ГНС, а количество работников, которые физически есть в налоговой вряд ли очень изменится.

Я не считаю, что сокращение этих должностей, более того вакантных, может повлиять на качественный состав работы налоговой. Важно, чтобы они качественно выполняли свою работу, чтобы снова не было наездов на бизнес, вымогательства уплаты налогов наперед. Но эта служба особенно в этих непростых условиях ограниченного бюджета и дыры дефицита, которая растет является чрезвычайно важной - сказал нардеп.

Он напомнил, что налоговая - это фискальный орган, который выполняет законы и нормативные акты, которые принимают Кабмин и Верховная Рада. Поэтому, по мнению нардепа, на эффективность работы ГНС не всегда влияет ее количественный состав. "Прежде всего важны качественные показатели ну и формула - то есть правила игры: что они должны делать, отсутствие коррупции, все-таки большее привлечение электронных систем, где избегается участие человека, на примере автоматического возмещения того же НДС. Там, где нет вмешательства - там все идет нормально, где только есть вмешательство человеческого фактора - начинается торможение и злоупотребления", - отметил Цимбалюк.

Кроме того, по мнению Цимбалюка следует также отказаться от того, что руководство налоговой работает в статусе "исполняющий обязанности". "То есть они работают, не знают своего карьерного будущего, потому что их могут в любой момент, без всяких правил и объяснений уволить, ну и ответственность такая же. То есть надо перейти к полноценному назначению руководителя и жестко спрашивать их за результаты работы. Это все не сложно сделать, потому что европейских образцов работы таких фискальных служб есть множество", - подчеркнул нардеп.

Добавим

В последнее время появляется все больше сообщений о разоблачении фактов коррупции среди сотрудников налоговой службы, в том числе тех, кто занимает руководящие должности. Последним таким примером стало задержание на взятке и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Дмитрия Нефедова - ставленника и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в комментарии УНН рассказал, что Сокур согласовывает кадровые назначения в ведомстве с главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Эксперты отмечают, что Гетманцев делает все возможное, чтобы налоговики считали себя "хозяевами жизни", которые могут создать проблемы любому бизнесу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.