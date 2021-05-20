Сегодня Зеленский проведет пресс-конференцию на территории "Антонова"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, ко второй годовщине своего президентства, проведет пресс-конференцию на ГП "Антонов", авиастроительном предприятии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный анонс Офиса Президента.
Цитата:
“В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: ГП „Антонов“, улицы Академика Туполева, 1”, — ранее сообщили в Офисе Президента.
Добавим, в предыдущие годы на ГП “Антонов”, на взлетной полосе, проходили репетиции парада ко Дню Независимости.
Что было раньше
На прошлой неделе советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского для того, чтобы подвести итоги за второй год каденции.
Подоляк тогда отметил, что во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.
Также по его словам, будет наработан специальный формат, который сделает возможным общение в условиях распространения COVID.
Дополнение
Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.