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Сегодня Зеленский проведет пресс-конференцию на территории "Антонова"

Киев • УНН

 • 19946 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, ко второй годовщине своего президентства, проведет пресс-конференцию на ГП "Антонов", авиастроительном предприятии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный анонс Офиса Президента.

Сегодня Зеленский проведет пресс-конференцию на территории "Антонова"

Цитата:

“В четверг, 20 мая, в 12:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Место проведения: ГП „Антонов“, улицы Академика Туполева, 1”, — ранее сообщили в Офисе Президента.

Добавим, в предыдущие годы на ГП “Антонов”, на взлетной полосе, проходили репетиции парада ко Дню Независимости.

Что было раньше

На прошлой неделе советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского для того, чтобы подвести итоги за второй год каденции.

Подоляк тогда отметил, что во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.

Также по его словам, будет наработан специальный формат, который сделает возможным общение в условиях распространения COVID.

Дополнение

Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.

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