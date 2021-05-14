Треба підбити підсумки: в ОП готують велику пресконференцію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Офісі Президента готуються до великої пресконференції Володимира Зеленського - треба підсумки підбити за другий рік каденції. Наразі обговорюють можливі формати її проведення. Про це УНН повідомив радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.
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"... обговорюються можливі формати проведення прес-конференції президента - одразу для багатьох представників ЗМІ. Такий захід обов'язково відбудеться найближчим часом - треба й підсумки підбити за другий рік каденції Зеленського", - сказав Подоляк.
Крім того, під час пресконференції планують відповісти на запитання про те, якою буде трансформація країни протягом третього року каденції Зеленського.
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В ОП наголосили, що спілкування у форматі великої прес-конференції зараз має здійснюватись з урахуванням загрози поширення COVID.
"... буде напрацьований спеціальний формат, який зробить можливим таке спілкування", - додав радник керівника ОП.
Нагадаємо
Наприкінці 2020 року прессекретар президента Юлія Мендель повідомила, що Президент України Володимир Зеленський проведе ще одну велику прес-конференції.
“Прес-конференцію ми, звичайно, плануємо на другу річницю. Але чи буде попередня... Будемо давати, якщо буде якась потреба”, — зазначила Мендель.
Так, річниця президентства Зеленського буде навесні 2021 року.
Відзначимо, що у 2020 році на подвір’ї Маріїнського палацу відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вона тривала 3 години.