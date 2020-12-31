У Зеленського анонсували велику прес-конференцію в 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проведе ще одну велику прес-конференції. Про це в інтерв’ю телеканалу ZIK розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель, передає УНН.
“Прес-конференцію ми, звичайно, плануємо на другу річницю. Але чи буде попередня... Будемо давати, якщо буде якась потреба”, — зазначила Мендель.
Так, річниця президентства Зеленського буде навесні 2021 року.
Нагадаємо, у цьому році на подвір’ї Маріїнського палацу відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вона тривала 3 години.
Під час заходу Зеленський заявив, що чекає від українських журналістів пропозиції щодо формату проведення наступної пресконференції, так як на цю були зареєстровані не всі журналісти.