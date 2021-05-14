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Надо подвести итоги: в ОП готовят большую пресс-конференцию Зеленского

Киев • УНН

 • 20059 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского - надо итоги подвести за второй год каденции. Сейчас обсуждают возможные форматы ее проведения. Об этом УНН сообщил советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Надо подвести итоги: в ОП готовят большую пресс-конференцию Зеленского

Цитата

"... обсуждаются возможные форматы проведения пресс-конференции президента - сразу для многих представителей СМИ. Такое мероприятие обязательно произойдет в ближайшее время - надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского", - сказал Подоляк.

Кроме того, во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.

Детали

В ОП отметили, что общение в формате большой прессконференции сейчас должно осуществляться с учетом угрозы распространения COVID.

"... будет наработан специальный формат, который сделает возможным такое общение", - добавил советник руководителя ОП.

Напомним

В конце 2020 года пресс-секретар президента Юлия Мендель сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну большую пресс-конференцию.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будет ли предыдущая ... Будем давать, если будет какая-то потребность", - отметила Мендель.

Так, годовщина президентства Зеленского будет весной 2021 года.

Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.

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