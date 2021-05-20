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Сьогодні Зеленський проведе пресконференцію на території "Антонова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, до другої річниці свого президентства, проведе пресконференцію на ДП "Антонов", авіабудівному підприємстві. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний анонс Офісу Президента.

Сьогодні Зеленський проведе пресконференцію на території "Антонова"

Цитата:

“У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться прес-конференція Президента України Володимира Зеленського. Місце проведення: ДП „Антонов“, вулиці Академіка Туполєва, 1”, — раніше повідомили в Офісі Президента.

Додамо, у попередні роки на ДП “Антонов”, на злітній смузі, проходили репетиції параду до Дня Незалежності.

Що було раніше

Минулого тижня радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк повідомив, що в Офісі Президента готуються до великої пресконференції Володимира Зеленського для того, щоб підбити підсумки за другий рік каденції.

Подоляк тоді зазначив, що під час пресконференції планують відповісти на запитання про те, якою буде трансформація країни протягом третього року каденції Зеленського.

Також з його слів, буде напрацьований спеціальний формат, який зробить можливим спілкування в умовах поширення COVID.

Доповнення

Відзначимо, що у 2020 році на подвір’ї Маріїнського палацу відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вона тривала 3 години.

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