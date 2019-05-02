Сегодня завершается кампания декларирования доходов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107164 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111189 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113893 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114765 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143273 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140193 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144974 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня завершается кампания декларирования доходов

Сегодня завершается кампания декларирования доходов

Киев  •  УНН

 • 10243 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Кампания декларирования доходов - 2019 завершается в Украине в четверг, 2 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГФС.

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Так, сегодня, 2 мая 2019 года, последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах для граждан, которые обязаны задекларировать доходы, полученные в течение 2018 года, и для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, без применения штрафных санкций.

Добавим, по состоянию на 26 апреля в Украине уже задекларировали 47 млрд гривен.

Напомним, двое украинцев задекларировали более миллиарда доходов.

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