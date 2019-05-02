Сегодня завершается кампания декларирования доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Кампания декларирования доходов - 2019 завершается в Украине в четверг, 2 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГФС.
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Так, сегодня, 2 мая 2019 года, последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах для граждан, которые обязаны задекларировать доходы, полученные в течение 2018 года, и для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, без применения штрафных санкций.
Добавим, по состоянию на 26 апреля в Украине уже задекларировали 47 млрд гривен.
Напомним, двое украинцев задекларировали более миллиарда доходов.