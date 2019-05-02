Сьогодні завершується кампанія декларування доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кампанія декларування доходів - 2019 завершується в Україні у четвер, 2 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.
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Так, сьогодні, 2 травня 2019 року, останній день подання декларації про майновий стан і доходи для громадян, які зобов’язані задекларувати доходи, отримані впродовж 2018 року, та для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, без застосування штрафних санкцій.
Додамо, станом на 26 квітня в Україні вже задекларували 47 млрд гривень.
Нагадаємо, двоє українців задекларували понад мільярд доходів.