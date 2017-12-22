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Сегодня вступает в силу соглашение о перемирии на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня вступают в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, передает УНН.

Сегодня вступает в силу соглашение о перемирии на Донбассе

“Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017”, - сказал полпред Российской Федерации Борис Грызлов.

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Следует отметить, что во время телефонного разговора Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Ангела Меркель поддержали договоренность, достигнутую в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Лидеры двух государств также подчеркнули важность имплементации решений, которые приведут к освобождению украинских заложников до конца года. По информации АП, стороны выразили серьезное беспокойство в связи с эскалацией Россией и поддерживаемыми ею боевиками ситуации на Донбассе, в частности растущим количеством обстрелов как позиций военных, так и гражданских населенных пунктов.

Напомним, российская сторона заявила о готовности вернуть своих военных представителей в состав Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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