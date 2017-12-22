Сьогодні вступає в дію домовленість про перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні вступають в дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир'я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят, передає УНН.
“Контактна група підкреслила необхідність забезпечити мир і спокій на Донбасі в зв’язку з майбутніми різдвяними і новорічними святами. Керуючись раніше досягнутими домовленостями, контактна група підтвердила прихильність дотриманню всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню з 00:00 години 23 грудня 2017 року”, — сказав повпред Російської Федерації Борис Гризлов.
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Слід зазначити, що під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко та канцлер Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами.
Лідери обох держав також наголосили на важливості імплементації рішень, які призведуть до звільнення українських заручників до кінця року. За інформацією АП, сторони висловили серйозне занепокоєння у зв’язку із ескалацією Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема зростаючою кількістю обстрілів як позицій військових, так і цивільних населених пунктів.
Нагадаємо, російська сторона заявила про готовність повернути своїх військових представників до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).