Сегодня ВР попытается разблокировать подписание закона об импичменте

Это постановление блокирует подписание принятого 10 сентября законопроекта об импичменте.

Напомним, постановление об отмене принятия законопроекта была внесена представителями фракции "Европейская солидарность".

Также нардепами сегодня во втором чтении будет рассмотрен законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Сегодня также планируется рассмотреть проект постановления о проведении парламентских слушаний о безопасности деятельности журналистов, а также о ратификации ряда международных соглашений.