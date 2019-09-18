Сегодня ВР попытается разблокировать подписание закона об импичменте

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63197 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103707 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110650 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119862 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148381 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148742 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140472 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188105 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116744 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Сегодня ВР попытается разблокировать подписание закона об импичменте

Сегодня ВР попытается разблокировать подписание закона об импичменте

Киев  •  УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В повестке дня заседания Верховной Рады на сегодня назначено рассмотрение постановления об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент), сообщает УНН.

Это постановление блокирует подписание принятого 10 сентября законопроекта об импичменте.

Напомним, постановление об отмене принятия законопроекта была внесена представителями фракции "Европейская солидарность".

Также нардепами сегодня во втором чтении будет рассмотрен законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Сегодня также планируется рассмотреть проект постановления о проведении парламентских слушаний о безопасности деятельности журналистов, а также о ратификации ряда международных соглашений.

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