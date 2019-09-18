Сьогодні ВР спробує розблокувати підписання закону про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні призначений розгляд постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в цілому законопроекту про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент), повідомляє УНН.
Ця постанова блокує підписання ухваленого 10 вересня законопроекту про імпічмент.
Нагадаємо, постанова про скасування ухвалення законопроекту була внесена представниками фракції “Європейська солідарність”.
Також нардепи сьогодні у другому читанні розглядатимуть законопроект щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду.
Сьогодні також планується розглянути проект постанови про проведення парламентських слухань щодо безпеки діяльності журналістів, а також про ратифікацію низки міжнародних угод.