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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16426 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114654 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125443 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116839 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122350 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126566 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151677 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Сегодня ВР планирует дать согласие на увольнение Луценко с должности генпрокурора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В повестке дня первого рабочего заседания Верховной Рады 9 созыва предусмотрено рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на увольнение с должности Генерального прокурора, сообщает УНН.

Согласно Конституции Украины, "Прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины".

По предварительной информации, в утвержденную вчера повестку дня внесен вопрос предоставления согласия на увольнение с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предоставления согласия на назначение на должность нового кандидата. Ранее СМИ называли наиболее вероятным кандидатом на эту должность заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапку.

Также напомним, что, отвечая на вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что она "точно не в "Лу" начинается и не на "ко" заканчивается".

Украинские Национальные Новости

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