Сегодня ВР планирует дать согласие на увольнение Луценко с должности генпрокурора

Согласно Конституции Украины, "Прокуратуру в Украине возглавляет Генеральный прокурор, которого назначает на должность и освобождает от должности с согласия Верховной Рады Украины Президент Украины".

По предварительной информации, в утвержденную вчера повестку дня внесен вопрос предоставления согласия на увольнение с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предоставления согласия на назначение на должность нового кандидата. Ранее СМИ называли наиболее вероятным кандидатом на эту должность заместителя председателя Офиса Президента Руслана Рябошапку.

Также напомним, что, отвечая на вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что она "точно не в "Лу" начинается и не на "ко" заканчивается".