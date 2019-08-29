Сьогодні ВР планує дати згоду на звільнення Луценка з посади генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У порядку денному першого робочого засідання Верховної Ради 9 скликання передбачений розгляд питання про надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора, повідомляє УНН.
Відповідно до Конституції України, "Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України".
За попередньою інформацією, до затвердженого вчора порядку денного внесене питання надання згоди на звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка та надання згоди на призначення на посаду нового кандидата. Раніше ЗМІ називали найімовірнішим кандидатом на цю посаду заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапку.
Також нагадаємо, що, відповідаючи на питання журналіста щодо прізвища нового очільника ГПУ, Президент України Володимир Зеленський сказав, що воно "точно не на "Лу" починається і не на "ко" закінчується".