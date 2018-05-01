Сегодня определится первый участник киевского финала Лиги чемпионов

Во время первого матча, который закончился победой "Реала" 2:1, "Бавария" потерпела ощутимую кадровую потерю. Травму получил один из лидеров команды Юппа Хайнкеса - Арьен Роббен. Голландец точно не сыграет сегодня. У Зинедина Зидана новых проблем с составом нет.

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"Бавария" и "Реал" - рекордсмены по очных встречах в еврокубках. В Мадриде они проведут уже 26-й матч. В предыдущих баталиях "Реал" добился 12 побед, а "Бавария" - 11. Еще два матча завершились вничью. "Бавария" забила в этих встречах 37 голов, "Реал" - 39.

Кроме того, "Реал" обыграл "Баварию" в шести последних матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 15:5.

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Примечательно, что "Реал" находится в шаге от того, чтобы стать первым клубом, который дважды сыграет в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА.

Добавим также, финалисты ЛЧ проведут поединок на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.