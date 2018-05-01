Сьогодні визначиться перший учасник київського фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Першою командою, яка отримає місце у київському фіналі Ліги чемпіонів-2017/2018, стане переможець пари між мадридським "Реалом" та мюнхенською "Баварією", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Під час першого матчу, який закінчився перемогою "Реалу" 2:1, "Баварія" зазнала відчутної кадрової втрати. Травму отримав один із лідерів команди Юппа Хайнкеса — Ар’єн Роббен. Голландець точно не зіграє сьогодні. У Зінедіна Зідана нових проблем із складом немає.
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"Баварія" і "Реал" - рекордсмени за кількістю очних зустрічей в єврокубках. У Мадриді вони проведуть вже 26-й матч. У попередніх баталіях "Реал" добився 12 перемог, а "Баварія" - 11. Ще два матчі завершилися внічию. "Баварія" забила в цих зустрічах 37 голів, "Реал" - 39.
Окрім того, "Реал" обіграв "Баварію" в шести останніх матчах при різниці забитих і пропущених м'ячів 15:5.
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Примітно, що "Реал" знаходиться в кроці від того, щоб стати першим клубом, який двічі зіграє в трьох поспіль фіналах Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА.
Додамо також, фіналісти ЛЧ проведуть поєдинок на НСК "Олімпійський" у Києві 26-го травня.