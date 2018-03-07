Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Два английских Лондон и Манчестер будут принимать поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
На стадионе "Уэмбли" к "Тоттенхэму" в гости пожалует действующий чемпион Италии "Ювентус". "Шпоры" в первой встрече вырвали ничью (2:2), уступая 0:2.
"Тоттенхэм" всего второй раз принимает участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне лондонцы слабо выглядели на своем поле, зато в этом розыгрыше выиграли на "Уэмбли" все три матча группы Н: у "Боруссии" (3:1), "Реала" (3:1) и "АПОЭЛ" (3:0).
Беспроигрышная домашняя серия "Тоттенхэма" в матчах с командами серии А насчитывает семь матчей (4 выигрыша и 3 ничьи). В двухматчевых противостояниях с представителями Италии "шпоры" одержали четыре итоговые победы при всего одном поражении. Также в пользу "Тоттенхэма" говорит то, что они победили во всех шести двухматчевых поединках в еврокубках, в которых стартовали с ничьей в гостях.
А "старая синьора" не проигрывает представителям Англии в течение семи матчей - 3 выигрыша и 4 ничьи. Статистика двухматчевых противостояний "Ювентуса" с английскими клубами не в их стороне - 5 побед при 8 поражениях.
Во втором противостоянии "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко после гостевого разгрома 4:0 будет принимать на домашней арене швейцарский "Базель".
Как сообщал УНН, первыми четвертьфиналистами соревнований стали "Реал" и "Ливерпуль".