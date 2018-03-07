Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42479 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56263 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59770 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102653 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94042 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Два английских Лондон и Манчестер будут принимать поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

На стадионе "Уэмбли" к "Тоттенхэму" в гости пожалует действующий чемпион Италии "Ювентус". "Шпоры" в первой встрече вырвали ничью (2:2), уступая 0:2.

"Тоттенхэм" всего второй раз принимает участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне лондонцы слабо выглядели на своем поле, зато в этом розыгрыше выиграли на "Уэмбли" все три матча группы Н: у "Боруссии" (3:1), "Реала" (3:1) и "АПОЭЛ" (3:0).

Беспроигрышная домашняя серия "Тоттенхэма" в матчах с командами серии А насчитывает семь матчей (4 выигрыша и 3 ничьи). В двухматчевых противостояниях с представителями Италии "шпоры" одержали четыре итоговые победы при всего одном поражении. Также в пользу "Тоттенхэма" говорит то, что они победили во всех шести двухматчевых поединках в еврокубках, в которых стартовали с ничьей в гостях.

А "старая синьора" не проигрывает представителям Англии в течение семи матчей - 3 выигрыша и 4 ничьи. Статистика двухматчевых противостояний "Ювентуса" с английскими клубами не в их стороне - 5 побед при 8 поражениях.

Во втором противостоянии "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко после гостевого разгрома 4:0 будет принимать на домашней арене швейцарский "Базель".

Как сообщал УНН, первыми четвертьфиналистами соревнований стали "Реал" и "Ливерпуль".

Украинские Национальные Новости

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