Сьогодні визначаться ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Два англійських міста Лондон і Манчестер прийматимуть поєдинки-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт організації.
На стадіоні "Вемблі" до "Тотенхема" в гості завітає чинний чемпіон Італії "Ювентус". "Шпори" в першій зустрічі вирвали нічию (2:2), поступаючись 0:2.
"Тотенхем" всього вдруге бере участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У минулому сезоні лондонці слабо виглядали на своєму полі, натомість в цьому розіграші виграли на "Вемблі" всі три матчі групи Н: у "Борусії" (3:1), "Реала" (3:1) і "АПОЕЛа" (3:0).
Безпрограшна домашня серія "Тотенхема" в матчах з командами серії А налічує сім матчів (4 виграші і 3 нічиї). У двоматчевих протистояннях з представниками Італії "шпори" здобули чотири підсумкові перемоги при всього одній поразці. Також на користь "Тотенхема" говорить те, що вони перемогли у всіх шести двоматчевих поєдинках в єврокубках, в яких стартували з нічиєї в гостях.
Натомість "стара синьйора" не програє представникам Англії протягом семи матчів – 3 виграші і 4 нічиї. Статистика двоматчевих протистоянь "Ювентуса" з англійськими клубами не на їх боці – 5 перемог при 8 поразках.
В іншому протистоянні "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка після гостьового розгрому 4:0 прийматиме на домашній арені швейцарський "Базель".
Як повідомляв УНН, першими чвертьфіналістами змагань стали "Реал" і "Ліверпуль".