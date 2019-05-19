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Сегодня отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа

Сегодня отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа

Киев  •  УНН

 • 18088 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims). Об этом сообщает УНН.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет 37 миллионов человек (на 2017 год), инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

Сегодня, в третье воскресенье мая, люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Активисты движения против распространения ВИЧ проводят лекции и прочие просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать опасности. Также проводится немало памятных и благотворительных акций по всему миру.

Напомним, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Напомним, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 000 человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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