Сегодня отмечают Всемирный день океанов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день океанов, который напоминает о необходимости сохранить стабильную экологическую ситуацию в океанах, что является залогом существования человека, передает УНН.
Этот день был провозглашен в 1992 году на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В этот день сотрудники зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия, чтобы бороться за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин.
В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию отмечать праздник официально 8 июня, начиная с 2009 года.
Как указано на сайте ООН, нынешняя тема Дня - гендер и океан.
"У нас есть возможность изучить гендерные аспекты отношений человечества с океаном. В этом году Всемирный день океанов предоставляет возможность повысить уровень осведомленности в вопросах гендера и океана и найти возможные пути поощрения гендерного равенства в таких видах деятельности, связанных с океаном, как морские научные исследования, рыболовство, работа на море, миграция морем", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан.