Ядерні відходи США можуть потрапити у Тихий океан
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Забруднення Тихого океану відходами ядерних випробувань, які проводили США упродовж 1946-1958 рік, може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. З такою заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає УНН з посиланням на Fox News.
Так, генеральний секретар заявив, що бетонний купол над могильником ядерних відходів на одному з Маршаллових островів швидко руйнується.
Ядерні вибухи призвели до того, що багато островів надовго залишаться непридатними для життя через високий рівень радіації.
Радіоактивний грунт і попіл від вибухів були поміщені в кратер і закриті 18-дюймовим товстим бетонним куполом.
Тепер у бетоні з'явилися тріщини, і є побоювання, що він може розірватися внаслідок тропічного циклону.
Нагадаємо, в Естонії розпочалася підготовка до будівництва сховища радіоактивних відходів.