Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Загрязнение Тихого океана отходами ядерных испытаний, которые проводили США в течение 1946-1958 годах, может нанести серьезный ущерб окружающей среде. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Так, генеральный секретарь заявил, что бетонный купол над могильником ядерных отходов на одном из Маршалловых островов быстро разрушается.
Ядерные взрывы привели к тому, что много островов надолго останутся непригодными для жизни из-за высокого уровня радиации.
Радиоактивный грунт и пепел от взрывов были помещены в кратер и закрыты 18-дюймовым толстым бетонным куполом.
Теперь в бетоне появились трещины, и есть опасения, что он может разорваться в результате тропического циклона.
Напомним, в Эстонии началась подготовка к строительству хранилища радиоактивных отходов.