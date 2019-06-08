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Сьогодні відзначають Всесвітній день океанів

Сьогодні відзначають Всесвітній день океанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні відзначають Всесвітній день океанів, який нагадує про необхідність зберегти стабільну екологічну ситуацію в океанах, що є запорукою існування людини, передає УНН.

Цей день був проголошений у 1992 році на Всесвітній конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. У цей день співробітники зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої зусилля, щоб боротися за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин.

У грудні 2008 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію відзначати свято офіційно 8 червня, починаючи з 2009 року.

Як зазначено на сайті ООН, цьогорічна тема Дня – гендер і океан. 

"У нас є можливість вивчити гендерні аспекти відносин людства з океаном. Цього року Всесвітній день океанів надає можливість підвищити рівень обізнаності у питаннях гендеру та океану і знайти можливі шляхи заохочення гендерної рівності в таких видах діяльності, пов'язаних з океаном, як морські наукові дослідження, рибальство, праця на морі, міграція морем", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, ядерні відходи США можуть потрапити у Тихий океан. 

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