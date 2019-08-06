Сегодня отмечают Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня, 6 августа, отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы), передает УНН.
Этот День учредили для того, чтобы напомнить миру об этой человеческой трагедии и объединить усилия мировых сообществ для предотвращения войн в целом.
Напомним, 6 и 9 августа 1945 года состоялись атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - единственные в истории человечества два примера боевого использования ядерного оружия. В результате взрыва в Хиросиме были убиты и пропали без вести около 200 тыс. человек, были ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тыс. человек. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами. Число жертв в Нагасаки варьируется от 60 до 80 тыс. человек по данным различных источников.
Сейчас в городском парке Хиросимы (Парке мира) стоит монумент, посвященный жертвам американской бомбардировки с надписью: "Спите спокойно, ошибка не повторится" .Также в Парке мира у Мемориального музея висит колокол, на котором написано: "Пусть каждый, кто проходит мимо, ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны".
Напомним, общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.