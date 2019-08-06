Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

Цей День заснували для того, аби нагадати світу про цю людську трагедію і об’єднати зусилля світових спільнот для запобігання війн в цілому.

Нагадаємо, 6 і 9 серпня 1945 р. відбулися атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі — єдині в історії людства два приклади бойового використання ядерної зброї. У результаті вибуху у Хіросімі були вбиті та пропали безвісти близько 200 тис. осіб, були поранені та піддалися радіоактивному опроміненню близько 160 тис. осіб. Переважна більшість загиблих були мирними громадянами. Кількість жертв у Нагасакі варіюється від 60 до 80 тис. людей за даними різних джерел.

Нині у міському парку Хіросіми (Парку миру) стоїть монумент, присвячений жертвам американського бомбардування з написом: "Спіть спокійно, помилка не повториться".Також у Парку миру біля Меморіального музею висить дзвін, на якому написано: "Нехай кожен, хто проходить повз, ударить у дзвін, щоб той завжди нагадував нам про загрозу атомної війни".

Нагадаємо, загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.