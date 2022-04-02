Сегодня открыто 7 гуманитарных коридоров - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко анонсировал 7 гуманитарных коридоров на 2 апреля, пишет УНН.
Детали
Со слов Тимошенко в Telegram, сегодня, 2 апреля 2022-го, суббота, договорено о следующих эвакуационных маршрутах:
Донецкая область:
Частный транспорт: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье
Запорожская область:
Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на въезде в Бердянск.
Только что дополнительно выехало 10 эвакуационных автобусов из Запорожья в Бердянск.
Луганская область:
Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут
Нижнее - Горное - Лисичанск - Бахмут
Попасная - Бахмут
Лисичанск - Бахмут
Северодонецк - Лисичанск - Бахмут
Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута.
Дополнение
1 апреля работало 9 гуманитарных коридоров.