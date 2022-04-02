Сьогодні відкрито 7 гуманітарних коридорів - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував 7 гуманітарних коридорів на 2 квітня, пише УНН.
Деталі
Зі слів Тимошенка у Telegram, сьогодні, 2 квітня 2022-го, субота, домовлено наступні евакуаційні маршрути:
Донецька область:
Приватний транспорт: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
Запорізька область:
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога знаходяться на в'їзді до Бердянська.
Щойно додатково виїхало 10 евакуаційних автобусів із Запоріжжя до Бердянська.
Луганська область:
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут
Попасна – Бахмут
Лисичанськ – Бахмут
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації буде відправлено з Бахмута.
Доповнення
1 квітня працювало 9 гуманітарних коридорів.