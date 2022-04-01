Сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на 1 квітня 2022 року, через які планується вивезти декілька тисяч громадян – за умов дотримання окупантами режиму тиші, гарантій безперешкодного проходу колон та обов’язкового розмінування вказаних трас на усіх зазначених ділянках, повідомляє УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
Деталі
Як вказано, 1 квітня відкрито 9 гуманітарних коридорів за наступними маршрутами:
Маріуполь - Запоріжжя
Маршрут: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть приватні автомобілі.
Бердянськ - Запоріжжя
Маршрут: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Мелітополь - Запоріжжя
Маршрут: Мелітополь – Василівка – Запоріжжя.
По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
Енергодар - Запоріжжя
Маршрут: Енергодар – Дніпрорудне – Василівка – Запоріжжя.
По маршруту слідуватимуть приватні автомобілі.
Рубіжне (Луганська обл.) - Бахмут (Донецька обл.)
Маршрут: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Селище Нижнє (Луганська обл.) - Бахмут (Донецька обл.)
Маршрут: Нижнє – Горське – Лисичанськ – Бахмут.
Попасна (Луганська обл.) - Бахмут (Донецька обл.)
Маршрут: Попасна – Бахмут.
Лисичанськ (Луганська обл.) - Бахмут (Донецька обл.)
Маршрут: Лисичанськ – Бахмут.
Сєверодонецьк (Луганська обл.) - Бахмут (Донецька обл.)
Маршрут: Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
Доповнення
Як повідомлялося, сьогодні, 1 квітня, розпочалася чергова евакуація мирних жителів. Зокрема, з Бердянська до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона, до якої доєдналося багато приватного транспорту, до Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації, очікується прибуття рекордної кількості маріупольців.