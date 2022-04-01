Сьогодні відкрито 9 гуманітарних коридорів - Верещук

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на 1 квітня 2022 року, через які планується вивезти декілька тисяч громадян – за умов дотримання окупантами режиму тиші, гарантій безперешкодного проходу колон та обов’язкового розмінування вказаних трас на усіх зазначених ділянках, повідомляє УНН з посиланням на Мінреінтеграції.