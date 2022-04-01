Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров - Верещук

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 14258 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 45525 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 151544 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 89500 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 122033 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 153916 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163093 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 360040 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139398 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125358 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
50%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 70399 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 80223 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 80068 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 70119 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 67305 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 14280 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 151579 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 360048 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 359491 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 436394 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 21305 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 26987 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 100335 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 132440 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 151579 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров - Верещук

Киев • УНН

 • 76899 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров на 1 апреля 2022 года, по которым планируется вывезти несколько тысяч граждан - при условии соблюдения оккупантами режима тишины, гарантий беспрепятственного прохода колонн и обязательного разминирования указанных трасс на всех указанных участках, сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров - Верещук

Детали

Как указано, 1 апреля открыті 9 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Мариуполь - Запорожье

Маршрут: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать частные автомобили.

Бердянск - Запорожье

Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Мелитополь - Запорожье

Маршрут: Мелитополь - Васильевка - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Энергодар - Запорожье

Маршрут: Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье.

По маршруту будут следовать частные автомобили.

Рубежное (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Поселок Нижнее (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Нижнее - Горское - Лисичанск - Бахмут.

Попасная (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Попасная - Бахмут.

Лисичанск (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Лисичанск - Бахмут.

Северодонецк (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Дополнение

Как сообщалось, сегодня, 1 апреля, началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61