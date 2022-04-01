Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров - Верещук

Детали

Как указано, 1 апреля открыті 9 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Мариуполь - Запорожье

Маршрут: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать частные автомобили.

Бердянск - Запорожье

Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Мелитополь - Запорожье

Маршрут: Мелитополь - Васильевка - Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Энергодар - Запорожье

Маршрут: Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье.

По маршруту будут следовать частные автомобили.

Рубежное (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)



Маршрут: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Поселок Нижнее (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)

Маршрут: Нижнее - Горское - Лисичанск - Бахмут.

Попасная (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)



Маршрут: Попасная - Бахмут.

Лисичанск (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)



Маршрут: Лисичанск - Бахмут.

Северодонецк (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)



Маршрут: Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.

Дополнение

Как сообщалось, сегодня, 1 апреля, началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.