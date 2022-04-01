Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров на 1 апреля 2022 года, по которым планируется вывезти несколько тысяч граждан - при условии соблюдения оккупантами режима тишины, гарантий беспрепятственного прохода колонн и обязательного разминирования указанных трасс на всех указанных участках, сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
Как указано, 1 апреля открыті 9 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
Мариуполь - Запорожье
Маршрут: Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
По маршруту будут следовать частные автомобили.
Бердянск - Запорожье
Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Мелитополь - Запорожье
Маршрут: Мелитополь - Васильевка - Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Энергодар - Запорожье
Маршрут: Энергодар - Днепрорудный - Васильевка - Запорожье.
По маршруту будут следовать частные автомобили.
Рубежное (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)
Маршрут: Рубежное - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
Поселок Нижнее (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)
Маршрут: Нижнее - Горское - Лисичанск - Бахмут.
Попасная (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)
Маршрут: Попасная - Бахмут.
Лисичанск (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)
Маршрут: Лисичанск - Бахмут.
Северодонецк (Луганская обл.) - Бахмут (Донецкая обл.)
Маршрут: Северодонецк - Лисичанск - Бахмут.
Дополнение
Как сообщалось, сегодня, 1 апреля, началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев.