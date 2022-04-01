Очікується рекордна кількість маріупольців: до Бердянська вирушили евакуаційні автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні розпочалася чергова евакуація мирних жителів. Зокрема, з Бердянська до Запоріжжя вирушила евакуаційна колона, до якої доєдналося багато приватного транспорту, до Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації, очікується прибуття рекордної кількості маріупольців. Про це повідомляє Маріупольська міська рада та заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, яких супроводжують машини Червоного хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту. Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців”, – йдеться в повідомленні.
"Тільки автобусами вивезуть майже 2 тисячі людей!" - додали у Маріупольській міськраді.
Деталі
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, до Бердянська вирушили 10 автобусів для евакуації. До міста буде також доставлено 15 тонн гуманітарного вантажу.
Доповнення
Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що його команди готові сприяти евакуації мирного населення з блокадного Маріуполя.