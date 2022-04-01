Ожидается рекордное количество мариупольцев: в Бердянск отправились эвакуационные автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня началась очередная эвакуация мирных жителей. В частности, из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна, к которой присоединилось много частного транспорта, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации, ожидается прибытие рекордного количества мариупольцев. Об этом сообщает Мариупольский городской совет и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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“Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, которых сопровождают машины Красного Креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев", - говорится в сообщении.
"Только автобусами вывезут почти 2 тысячи человек!" - добавили в Мариупольском горсовете.
Детали
Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Бердянск отправились 10 автобусов для эвакуации. В город будет также доставлено 15 тонн гуманитарного груза.
Дополнение
Международный комитет Красного Креста заявил, что его команды готовы содействовать эвакуации мирного населения из блокадного Мариуполя.