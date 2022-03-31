У Червоному Хресті заявили про готовність сприяти евакуації мирного населення з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що його команди готові сприяти евакуації мирного населення з блокадного Маріуполя. Про це інформує УНН, посилаючись на Associated Press.
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“З міркувань логістики та безпеки ми будемо готові керувати операцією безпечного проходу завтра, у п’ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку та тривалість”, - йдеться в їх повідомленні.
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У Червоному Хресті повідомили, що “вкрай важливо”, щоб операція відбулася. Вони додали, що від цього “залежать життя десятків тисяч жителів Маріуполя”.
Раніше
30 березня у Маріуполі російські окупанти обстріляли будівлю із позначкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.