У Червоному Хресті заявили про готовність сприяти евакуації мирного населення з Маріуполя

Цитата

“З міркувань логістики та безпеки ми будемо готові керувати операцією безпечного проходу завтра, у п’ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку та тривалість”, - йдеться в їх повідомленні.

Деталі

У Червоному Хресті повідомили, що “вкрай важливо”, щоб операція відбулася. Вони додали, що від цього “залежать життя десятків тисяч жителів Маріуполя”.

Раніше

30 березня у Маріуполі російські окупанти обстріляли будівлю із позначкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста.