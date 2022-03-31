В Красном Кресте заявили о готовности способствовать эвакуации мирного населения из Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Международный комитет Красного Креста заявил, что его команды готовы содействовать эвакуации мирного населения из блокадного Мариуполя. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Associated Press.
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“Из соображений логистики и безопасности мы будем готовы руководить операцией безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность”, - говорится в их сообщении.
Детали
В Красном Кресте сообщили, что “крайне важно”, чтобы операция состоялась. Они добавили, что от этого "зависят жизни десятков тысяч жителей Мариуполя”.
Ранее
30 марта в Мариуполе российские оккупанты обстреляли здание с пометкой Международного Комитета Красного Креста.