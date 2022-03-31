В Красном Кресте заявили о готовности способствовать эвакуации мирного населения из Мариуполя

Цитата

“Из соображений логистики и безопасности мы будем готовы руководить операцией безопасного прохода завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласятся с точными условиями, включая маршрут, время начала и продолжительность”, - говорится в их сообщении.

Детали

В Красном Кресте сообщили, что “крайне важно”, чтобы операция состоялась. Они добавили, что от этого "зависят жизни десятков тысяч жителей Мариуполя”.

Ранее

30 марта в Мариуполе российские оккупанты обстреляли здание с пометкой Международного Комитета Красного Креста.