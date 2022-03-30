У Маріуполі окупанти обстріляли будівлю із позначкою Червоного Хреста

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Як зазначили, російські окупанти здійснили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи.

Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами", — ідеться у повідомленні.

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МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацює з росіянами. Зокрема, сприяє примусовій депортації українців до країни-агресора та планує відкриття центру для прийому українців у російському Ростові.

"Та співпраця з орками історично має один підсумок - російські бомби на вашому даху", — додали в полку "Азов".

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