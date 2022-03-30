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В Мариуполе оккупанты обстреляли здание с отметкой Красного Креста

Киев • УНН

 • 90922 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Мариуполе российские оккупанты обстреляли здание с отметкой Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полк "Азов".

В Мариуполе оккупанты обстреляли здание с отметкой Красного Креста

Детали

Как отметили, российские оккупанты совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста.

"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из самых дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут находиться раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

Единственными, кто так нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами", — говорится в сообщении.

Добавим 

МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствует принудительной депортации украинцев в страну-агрессора и планируют открытие центра для приема украинцев в российском Ростове.

"И сотрудничество с орками исторически имеет один итог - российские бомбы на вашей крыше", — добавили в полку "Азов".

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